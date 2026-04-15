NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AngioDynamics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren AngioDynamics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

AngioDynamics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AngioDynamics-Aktie 9,09 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 100,110 AngioDynamics-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.04.2026 gerechnet (10,47 USD), wäre das Investment nun 11 518,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,18 Prozent erhöht.

AngioDynamics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 423,11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at