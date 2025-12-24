AngioDynamics Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel hätte eine AngioDynamics-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem AngioDynamics-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die AngioDynamics-Aktie bei 13,28 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 753,012 AngioDynamics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (13,16 USD), wäre das Investment nun 9 909,64 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,90 Prozent.
AngioDynamics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 561,58 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
