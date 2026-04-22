AngioDynamics Aktie

AngioDynamics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 22.04.2026 16:04:33

NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AngioDynamics-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in AngioDynamics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden AngioDynamics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der AngioDynamics-Anteile betrug an diesem Tag 24,16 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die AngioDynamics-Aktie investierten, hätten nun 4,139 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der AngioDynamics-Aktie auf 10,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,63 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von AngioDynamics belief sich zuletzt auf 445,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AngioDynamics Inc.

mehr Nachrichten