AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|Frühe Investition
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22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AngioDynamics-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden AngioDynamics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der AngioDynamics-Anteile betrug an diesem Tag 24,16 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die AngioDynamics-Aktie investierten, hätten nun 4,139 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der AngioDynamics-Aktie auf 10,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,63 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von AngioDynamics belief sich zuletzt auf 445,49 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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