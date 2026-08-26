AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|AngioDynamics-Investmentbeispiel
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AngioDynamics von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem AngioDynamics-Papier statt. Diesen Tag beendete die AngioDynamics-Aktie bei 9,79 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hat, hat nun 10,215 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 162,92 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Anteils am 25.08.2026 auf 15,95 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +62,92 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AngioDynamics belief sich zuletzt auf 650,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AngioDynamics Inc.
Analysen zu AngioDynamics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AngioDynamics Inc.
|13,50
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.