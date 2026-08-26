NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AngioDynamics von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen AngioDynamics-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem AngioDynamics-Papier statt. Diesen Tag beendete die AngioDynamics-Aktie bei 9,79 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hat, hat nun 10,215 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 162,92 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Anteils am 25.08.2026 auf 15,95 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +62,92 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AngioDynamics belief sich zuletzt auf 650,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at