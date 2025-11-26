NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein AngioDynamics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in AngioDynamics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 26.11.2022 wurde das AngioDynamics-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 13,69 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die AngioDynamics-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 73,046 AngioDynamics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,40 USD gerechnet, wäre die Investition nun 905,77 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 9,42 Prozent eingebüßt.

AngioDynamics war somit zuletzt am Markt 506,80 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at