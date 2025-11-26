AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|Lukrative AngioDynamics-Anlage?
|
26.11.2025 16:04:10
NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein AngioDynamics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 26.11.2022 wurde das AngioDynamics-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 13,69 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die AngioDynamics-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 73,046 AngioDynamics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,40 USD gerechnet, wäre die Investition nun 905,77 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 9,42 Prozent eingebüßt.
AngioDynamics war somit zuletzt am Markt 506,80 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AngioDynamics Inc.mehr Nachrichten
|
26.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein AngioDynamics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in AngioDynamics von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AngioDynamics von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite notiert im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verliert letztendlich (finanzen.at)