NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein AngioDynamics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in AngioDynamics gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das AngioDynamics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die AngioDynamics-Anteile bei 26,06 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das AngioDynamics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,837 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 49,88 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Papiers am 14.07.2026 auf 13,00 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 50,12 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von AngioDynamics bezifferte sich zuletzt auf 527,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at