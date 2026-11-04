AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|AngioDynamics-Anlage
|
04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AngioDynamics von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit AngioDynamics-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 30,48 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AngioDynamics-Aktie investiert, befänden sich nun 32,808 AngioDynamics-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 384,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,73 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 61,52 Prozent.
Jüngst verzeichnete AngioDynamics eine Marktkapitalisierung von 494,91 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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