NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AngioDynamics von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem AngioDynamics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12,08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 827,815 AngioDynamics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.05.2026 9 768,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,80 USD belief. Damit wäre die Investition um 2,32 Prozent gesunken.

AngioDynamics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 492,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at