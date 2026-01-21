NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AngioDynamics von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in AngioDynamics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das AngioDynamics-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 13,32 USD. Bei einem AngioDynamics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 750,751 AngioDynamics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 10,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 777,78 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 22,22 Prozent.

AngioDynamics wurde am Markt mit 431,05 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at