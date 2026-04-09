NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Anika Therapeutics-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Anika Therapeutics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,96 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Anika Therapeutics-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,163 Anika Therapeutics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108,95 USD, da sich der Wert eines Anika Therapeutics-Anteils am 08.04.2026 auf 15,21 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,95 Prozent angewachsen.

Am Markt war Anika Therapeutics jüngst 200,30 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at