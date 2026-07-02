Anika Therapeutics Aktie
WKN: 889120 / ISIN: US0352551081
|Anika Therapeutics-Investition im Blick
|
02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Anika Therapeutics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11,25 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Anika Therapeutics-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,889 Anika Therapeutics-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.06.2026 auf 14,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,04 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,04 Prozent zugenommen.
Anika Therapeutics war somit zuletzt am Markt 195,63 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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