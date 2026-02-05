NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Anika Therapeutics von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Anika Therapeutics-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Anika Therapeutics-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Anika Therapeutics-Papier bei 37,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,657 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anika Therapeutics-Aktien wären am 04.02.2026 28,36 USD wert, da der Schlussstand 10,67 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 71,64 Prozent vermindert.

Anika Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 144,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at