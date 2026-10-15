Anika Therapeutics Aktie

Anika Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889120 / ISIN: US0352551081

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Lohnende Anika Therapeutics-Anlage? 15.10.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Anika Therapeutics von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Anika Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Anika Therapeutics-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Anika Therapeutics-Papier letztlich bei 44,50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,247 Anteilen. Die gehaltenen Anika Therapeutics-Papiere wären am 14.10.2026 45,51 USD wert, da der Schlussstand 20,25 USD betrug. Mit einer Performance von -54,49 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Anika Therapeutics belief sich zuletzt auf 275,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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