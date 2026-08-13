NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Anika Therapeutics von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Anika Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Anika Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anika Therapeutics-Anteile bei 41,84 USD. Bei einem Anika Therapeutics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,390 Anika Therapeutics-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 22,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,65 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 47,35 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Anika Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 284,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at