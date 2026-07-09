Anika Therapeutics Aktie

Anika Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889120 / ISIN: US0352551081

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Profitable Anika Therapeutics-Anlage? 09.07.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Anika Therapeutics-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 09.07.2023 wurden Anika Therapeutics-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 24,85 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Anika Therapeutics-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,241 Anika Therapeutics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 657,55 USD, da sich der Wert eines Anika Therapeutics-Papiers am 08.07.2026 auf 16,34 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 34,25 Prozent eingebüßt.

Der Anika Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 211,18 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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