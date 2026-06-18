Anika Therapeutics Aktie

Anika Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889120 / ISIN: US0352551081

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Investmentbeispiel 18.06.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Anika Therapeutics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Anika Therapeutics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 39,99 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 25,006 Anika Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Anika Therapeutics-Papiere wären am 17.06.2026 355,84 USD wert, da der Schlussstand 14,23 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 64,42 Prozent gleich.

Anika Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 189,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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