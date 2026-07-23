Anika Therapeutics Aktie

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WKN: 889120 / ISIN: US0352551081

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Anika Therapeutics-Investition 23.07.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Anika Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Anika Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Anika Therapeutics-Papier bei 52,38 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,909 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 28,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,34 Prozent verringert.

Am Markt war Anika Therapeutics jüngst 200,78 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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