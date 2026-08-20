Anika Therapeutics Aktie

Anika Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889120 / ISIN: US0352551081

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Lohnende Anika Therapeutics-Anlage? 20.08.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Anika Therapeutics-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Anika Therapeutics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Anika Therapeutics-Papier letztlich bei 49,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Anika Therapeutics-Papier investiert hätte, hätte er nun 20,072 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 426,74 USD, da sich der Wert einer Anika Therapeutics-Aktie am 19.08.2026 auf 21,26 USD belief. Damit wäre die Investition 57,33 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Anika Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 288,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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