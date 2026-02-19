NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Anika Therapeutics-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde das Anika Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Anika Therapeutics-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 30,57 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 327,118 Anika Therapeutics-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 18.02.2026 auf 10,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 441,28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 65,59 Prozent.

Zuletzt verbuchte Anika Therapeutics einen Börsenwert von 149,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at