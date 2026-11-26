Bei einem frühen Anika Therapeutics-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Anika Therapeutics-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Anika Therapeutics-Papier bei 21,22 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,713 Anika Therapeutics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 65,93 USD, da sich der Wert einer Anika Therapeutics-Aktie am 25.11.2026 auf 13,99 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -34,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Anika Therapeutics belief sich zuletzt auf 190,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at