NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Anika Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Anika Therapeutics-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 36,70 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 2,725 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.02.2026 29,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,94 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 70,19 Prozent.

Der Börsenwert von Anika Therapeutics belief sich zuletzt auf 156,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at