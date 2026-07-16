NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Anika Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.

Am 16.07.2021 wurde die Anika Therapeutics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Anika Therapeutics-Aktie bei 40,68 USD. Bei einem Anika Therapeutics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 245,821 Anika Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.07.2026 3 915,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,93 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 60,84 Prozent.

Jüngst verzeichnete Anika Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 206,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at