NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde das Anika Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Anika Therapeutics-Papier bei 17,61 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 56,786 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,25 USD gerechnet, wäre die Investition nun 582,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,79 Prozent verringert.

Am Markt war Anika Therapeutics jüngst 149,16 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at