NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Anika Therapeutics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Anika Therapeutics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurde die Anika Therapeutics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anika Therapeutics-Anteile bei 25,16 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 397,456 Anika Therapeutics-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (14,80 USD), wäre das Investment nun 5 882,35 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,18 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Anika Therapeutics betrug jüngst 194,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at