NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Anika Therapeutics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Anika Therapeutics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Anika Therapeutics-Papiers betrug an diesem Tag 37,01 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Anika Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 270,197 Anika Therapeutics-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.01.2026 2 466,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,13 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 75,33 Prozent verringert.
Insgesamt war Anika Therapeutics zuletzt 131,87 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
