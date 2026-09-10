Anika Therapeutics Aktie

Anika Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889120 / ISIN: US0352551081

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Anika Therapeutics-Anlage unter der Lupe 10.09.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Anika Therapeutics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Anika Therapeutics-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Anika Therapeutics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,60 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 25,253 Anika Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Anika Therapeutics-Aktie auf 20,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 527,27 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 47,27 Prozent.

Der Börsenwert von Anika Therapeutics belief sich jüngst auf 280,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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