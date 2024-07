NASDAQ Composite Index-Titel ANSYS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ANSYS von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden ANSYS-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die ANSYS-Aktie an diesem Tag 75,30 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das ANSYS-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 132,802 ANSYS-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.07.2024 auf 329,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43 739,71 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +337,40 Prozent.

ANSYS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,82 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at