NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Applied Materials-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Applied Materials-Papier 134,12 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,746 Applied Materials-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 408,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 304,91 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 204,91 Prozent.

Am Markt war Applied Materials jüngst 320,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at