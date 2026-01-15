Applied Materials Aktie

WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

Applied Materials-Performance im Blick 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Applied Materials-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 109,97 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Applied Materials-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90,934 Applied Materials-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Applied Materials-Aktie auf 301,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 452,03 USD wert. Mit einer Performance von +174,52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Applied Materials markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 241,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

