NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Applied Materials eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit Applied Materials-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 85,33 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Applied Materials-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,172 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.12.2025 305,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 260,78 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +205,61 Prozent.

Applied Materials markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 206,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at