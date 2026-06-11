Applied Materials Aktie

Applied Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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Profitabler Applied Materials-Einstieg? 11.06.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Applied Materials-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 136,82 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Applied Materials-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 73,089 Applied Materials-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Applied Materials-Papiers auf 497,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36 325,83 USD wert. Damit wäre die Investition um 263,26 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Applied Materials belief sich zuletzt auf 395,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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