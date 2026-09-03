NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Applied Materials-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Applied Materials-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 135,83 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Applied Materials-Papier investiert hätte, hätte er nun 73,621 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Applied Materials-Aktie auf 438,46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 280,06 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 222,80 Prozent.

Zuletzt verbuchte Applied Materials einen Börsenwert von 351,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at