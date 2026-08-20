Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Applied Materials-Performance
|
20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor einem Jahr eingebracht
Am 20.08.2025 wurde das Applied Materials-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 160,96 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,621 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 308,26 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Papiers am 19.08.2026 auf 496,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 208,26 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Applied Materials bezifferte sich zuletzt auf 407,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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