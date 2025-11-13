NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor einem Jahr eingefahren

Applied Materials Aktie
Heute vor 1 Jahr wurde das Applied Materials-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Applied Materials-Anteile bei 182,79 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,547 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2025 126,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 230,73 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,23 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Applied Materials belief sich zuletzt auf 182,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
