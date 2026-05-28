NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Applied Materials-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 161,59 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hat, hat nun 0,619 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 277,40 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Anteils am 27.05.2026 auf 448,25 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 177,40 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Applied Materials belief sich zuletzt auf 361,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at