Applied Materials Aktie

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WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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Performance unter der Lupe 10.09.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Applied Materials-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Applied Materials-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 28,86 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hat, hat nun 3,465 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 624,57 USD, da sich der Wert einer Applied Materials-Aktie am 09.09.2026 auf 468,85 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 524,57 Prozent erhöht.

Applied Materials war somit zuletzt am Markt 374,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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