Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Lukrativer Applied Materials-Einstieg?
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09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Applied Materials-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Applied Materials-Anteile bei 114,45 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 87,374 Applied Materials-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Applied Materials-Aktie auf 385,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 702,05 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 237,02 Prozent.
Applied Materials wurde am Markt mit 281,69 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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