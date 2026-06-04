NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Applied Materials-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Applied Materials-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Applied Materials-Papier letztlich bei 134,63 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Applied Materials-Aktie investierten, hätten nun 7,428 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Applied Materials-Aktie auf 500,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 719,60 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 271,96 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Applied Materials einen Börsenwert von 389,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at