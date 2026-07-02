Applied Materials Aktie

Applied Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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Lohnender Applied Materials-Einstieg? 02.07.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Applied Materials-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Applied Materials-Papier letztlich bei 144,54 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 69,185 Applied Materials-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 723,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 50 020,76 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +400,21 Prozent.

Der Marktwert von Applied Materials betrug jüngst 576,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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