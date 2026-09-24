Applied Materials Aktie

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WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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Applied Materials-Performance 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Applied Materials-Aktie gebracht.

Applied Materials-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Applied Materials-Papier bei 136,17 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 73,438 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Applied Materials-Papiers auf 474,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 837,34 USD wert. Damit wäre die Investition um 248,37 Prozent gestiegen.

Applied Materials markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 374,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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