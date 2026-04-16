NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Applied Materials-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 133,73 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,748 Applied Materials-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 294,82 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Anteils am 15.04.2026 auf 394,26 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 194,82 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Applied Materials einen Börsenwert von 313,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at