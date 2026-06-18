Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Performance im Blick
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Applied Materials-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 23,43 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,268 Applied Materials-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.06.2026 auf 592,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 530,60 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2 430,60 Prozent angewachsen.
Applied Materials markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 449,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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