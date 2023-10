NASDAQ Composite Index-Titel Arundel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Arundel von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Arundel-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Arundel-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 0,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Arundel-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16 806,723 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 873,95 CHF, da sich der Wert einer Arundel-Aktie am 17.10.2023 auf 0,17 CHF belief. Mit einer Performance von -71,26 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Arundel eine Börsenbewertung in Höhe von 2,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at