NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das ASML-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen ASML-Anteile an diesem Tag bei 621,33 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die ASML-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,609 ASML-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ASML-Papiers auf 1 194,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 922,20 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 92,22 Prozent zugenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
