WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

Lukrativer ASML-Einstieg? 26.12.2025 10:03:34

NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in ASML-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden ASML-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die ASML-Aktie bei 91,44 USD. Bei einem ASML-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,094 ASML-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ASML-Papiers auf 1 065,52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 165,27 USD wert. Mit einer Performance von +1 065,27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

