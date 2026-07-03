ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|ASML-Investment im Blick
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03.07.2026 10:04:07
NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ASML-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 687,54 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ASML-Aktie investiert, befänden sich nun 14,545 ASML-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ASML-Papiers auf 1 769,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 734,07 USD wert. Mit einer Performance von +157,34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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