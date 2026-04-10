ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Hochrechnung
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10.04.2026 10:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 5 Jahren eingebracht
Am 10.04.2021 wurde das ASML-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 634,32 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,765 ASML-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 448,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 837,68 USD wert. Mit einer Performance von +128,38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
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