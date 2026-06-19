ASML Aktie

ASML für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

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Lohnende ASML-Investition? 19.06.2026 10:04:24

NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die ASML-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ASML-Anteile bei 761,64 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,131 ASML-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 253,36 USD, da sich der Wert eines ASML-Anteils am 18.06.2026 auf 1 929,68 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 153,36 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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