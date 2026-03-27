ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|ASML-Investment
|
27.03.2026 10:05:09
NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor einem Jahr eingebracht
Das ASML-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren ASML-Anteile an diesem Tag 690,63 USD wert. Bei einem ASML-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,145 ASML-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 192,51 USD, da sich der Wert einer ASML-Aktie am 26.03.2026 auf 1 329,50 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 92,51 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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