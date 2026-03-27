NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in ASML-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das ASML-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren ASML-Anteile an diesem Tag 690,63 USD wert. Bei einem ASML-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,145 ASML-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 192,51 USD, da sich der Wert einer ASML-Aktie am 26.03.2026 auf 1 329,50 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 92,51 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at