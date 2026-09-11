NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ASML-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden ASML-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 804,16 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,124 ASML-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 209,84 USD, da sich der Wert einer ASML-Aktie am 10.09.2026 auf 1 687,43 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 109,84 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at